Czy wszyscy ludzie pochodzą od jednej matki?

Prawda, jak to zwykle bywa, jest skomplikowana.

Ludzie są niezwykle mało zróżnicowani genetycznie, np. w porównaniu z szympansami i gorylami. Najprawdopodobniej wynika to m.in. z faktu, że pochodzą od jednej i niedużej populacji, która wyewoluowała w Afryce ok. 300 tys. lat temu i stamtąd ruszyła na podbój reszty świata. To nie oznacza jednak, że istnieli kiedyś mityczni Adam i Ewa, czyli pierwsza i jedyna ludzka para, choć swego czasu sporą karierę zrobiło pojęcie mitochondrialnej Ewy. W prasie można było znaleźć jej opisy, właśnie jako pramatki całej ludzkości.