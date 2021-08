45. Czy badacze prehistorycznego DNA odkrywają ważne tajemnice?

Gdy na początku lat 90. XX w. George Poinar z University of California w Berkeley uzyskał sekwencję DNA zatopionego w bursztynie insekta, wydawało się, że dzięki umiejętności klonowania odtworzymy wymarłe gatunki zwierząt i roślin (stąd książka i film „Jurassic Park”). Dziś większość badaczy w to nie wierzy, ale nie zmienia to faktu, że geny mają ewolucyjną pamięć. Znajomość zegara molekularnego, określającego tempo zmian genetycznych i miejsce powstania poszczególnych haplogrup (grup cząsteczek położonych w konkretnym miejscu na chromosomie), pozwala spojrzeć wstecz.