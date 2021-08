49. Co można wyczytać z czaszki przodka?

Czaszka to nie jedna, lecz kilkanaście połączonych kości oraz żuchwa i kość gnykowa. Badający ją antropolodzy mogą określić wiek, płeć, dietę i choroby zmarłego, a z zębów albo tzw. części skalistej kości skroniowej pobrać jego DNA, co pozwala na ewentualne ustalenie pokrewieństwa. Wiek oznacza się na podstawie stopnia zrośnięcia kości czaszki, co łatwe jest w przypadku dzieci i osób młodych, ale trudne u zmarłych po 50. roku życia (wtedy podpowiedzią jest stopień zniszczenia zębów). Na płeć wskazuje masywność czaszki oraz charakterystyczne dla danej płci cechy, jak np.