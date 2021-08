50. Czy można zostać matką lub ojcem, będąc bezpłodnym?

Kiedy w lipcu 1978 r. przyszła na świat Luiza Brown, pierwsze na świecie dziecko z probówki, oznaczało to początek rewolucji w leczeniu niepłodności. Przed dziesiątkami tysięcy par, niezdolnych do poczęcia dziecka drogą naturalną, otworzyły się możliwości sztucznego zapłodnienia – in vitro, czyli „na szkle”.

Minęły 43 lata i zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii metoda, po drobnych modyfikacjach, stosowana jest do dzisiaj. Ale przez ten czas znacznie rozszerzył się wachlarz możliwych do leczenia zaburzeń, które dotykają aż co piątą parę w wieku rozrodczym.