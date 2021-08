56. Czy papier ma przyszłość?

Człowiek wymyślił pismo ok. 5 tys. lat temu, by prowadzić buchalterię i przechowywać wiedzę, zapisując je na różnych rodzajach materiałów. Najpierw sięgnął po to, co miał pod ręką. Chińczycy wykorzystali bambus, a że u nas pismo powstało w regionach, w których jego drewna nie było, więc jako zamiennik wykorzystano glinę. Egipcjanie pisali hieroglify na ceramice, a Sumerowie wyciskali trzciną znaki klinowe w miękkim materiale, który suszono na słońcu. Wybuchające w bliskowschodnich bibliotekach i archiwach pożary wypalały i utwardzały zapisy, dzięki czemu zachowały się do dziś.