63. Skąd się biorą różnice światopoglądowe?

Związków między cechami osobowości a wyborami politycznymi oraz genetycznych podstaw światopoglądu poszukiwali Christian Kandler, Wiebke Bleidorn i Rainer Riemann. Uczeni ci ustalili na początek swoje definicje orientacji prawicowej i lewicowej, bo choć badacze często się do tego podziału odwołują, dla każdego może to znaczyć trochę co innego. Zatem prawicowe poglądy oznaczają, według nich, większą akceptację dla nierówności, elitaryzm (a zarazem większą orientację na własną grupę, w tym grupę narodową) oraz mniejszą chęć zmian, tradycjonalizm.