64. Dlaczego ludziom nie służy Zoom?

Na początku pandemii jawiły się jako zbawienie. Lockdown odebrał możliwość spotykania się z ludźmi, one ją zapewniły. Praca, nauka, koncerty, spektakle, wykłady, promocje książek, joga, spotkania towarzyskie (ba, nawet imprezy), urodziny, imieniny, święta. Wszystko to stało się możliwe do zorganizowania dzięki komunikatorom.

Ale już podczas drugiej fali coś w tej relacji człowiek–technologia zaczęło się psuć. Coraz więcej osób, chcąc porozmawiać z kimś, wybierało telefon. Frekwencja na wydarzeniach online nieznacznie, ale jednak spadła.