70. Jaką pojemność ma ludzka pamięć?

W skrócie można powiedzieć, że może pomieścić od jednego do kilku tysięcy lub więcej wspomnień. Wynika to z tego, że nie jest ona jednorodnym konstruktem – możemy ją podzielić np. na roboczą i długotrwałą. Dodatkowo z pamięcią związane są zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie. Na każdym z tych etapów może dojść do ograniczenia lub modyfikacji śladu pamięciowego.

Pamięć długotrwała to typ najbogatszy. Przechowujemy w niej zarówno wspomnienia z dzieciństwa, jak i adres urzędu skarbowego.