71. Czy pamięć ludzka może działać tak jak dysk komputera?

Badając pamięć człowieka, naukowcy bardzo wcześnie wyróżnili jej dwa podstawowe rodzaje – pamięć roboczą i pamięć długotrwałą. Wraz z pojawieniem się komputerów w codziennym życiu zaczęto dostrzegać podobieństwa pomiędzy ich funkcjami a funkcjami ludzkiego systemu poznawczego, m.in. pamięcią. Z porównań powstała metafora ludzkiego umysłu pracującego na podobnych zasadach jak komputer. Nie jest pierwszą wykorzystaną przez badaczy umysłu: John Locke porównywał umysł do białej kartki papieru, Sigmund Freud do systemu hydraulicznego, a Daniel Dennett do teatru.