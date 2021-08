72. Jakie są największe grzechy naszej pamięci?

Grzech nietrwałości. Nawet dobrze utrwalona informacja, jeśli nie będziemy jej przywoływać, ulegnie zatarciu. Czy całkowicie? Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Wspomnienia to bowiem połączenia pomiędzy neuronami w mózgu. Z czasem one słabną, jeśli nie są wzmacniane poprzez uaktywnianie (czyli przywoływanie informacji). Ten proces prowadzi w końcu do takiego ich osłabienia, że przypomnienie staje się niemożliwe. Jednak psychologia wykazała istnienie zjawiska niezupełnego zapominania, gdy dzięki rozmaitym wskazówkom udaje się nam wydobyć informacje.