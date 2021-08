75. Co to są koronawirusy?

Najogólniej rzecz ujmując, to złożone cząsteczki chemiczne zawierające informację genetyczną. Nie są zatem, jak zresztą wszystkie wirusy, organizmami żywymi, bo m.in. nie wykazują metabolizmu. Są za to pasożytami, które wnikają do komórek organizmów, np. człowieka, i sprawiają, że te zaczynają wytwarzać ich kopie.

Koronawirusy swoją nazwę zawdzięczają wyglądowi. Tym, którzy obserwowali je pod mikroskopem elektronowym, kojarzyły się bowiem z koroną, którą przypominają białkowe wypustki (kolce) otaczające materiał genetyczny (kwas rybonukleinowy RNA).