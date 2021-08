81. Dlaczego nie potrafimy wygrać wojny z rakiem?

Rak to po zawałach serca i udarach mózgu najczęstsza przyczyna zgonów w krajach rozwiniętych. Daje nam lekcję pokory wobec ograniczeń medycyny, bo wciąż wydaje się niepokonany. Powodem jest w dużej mierze sama natura nowotworów: mogą one rozwijać się skrycie w komórkach przez kilkanaście, a czasem nawet ponad 20 lat, i dopiero dawać zauważalne objawy. W poznawaniu przyczyn raka (podobnie jak w leczeniu niektórych jego postaci) naukowcy zrobili postępy, ale sami przyznają, że nie są w stanie trafić do źródeł zmian genetycznych, które zapoczątkowują proces nowotworzenia.