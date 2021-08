82. Czym są komórki macierzyste i w jakich kuracjach mogą być przydatne?

Możliwość zastąpienia lub regeneracji uszkodzonych narządów i tkanek zawsze była marzeniem ludzi. Nadzieję na to, że uda się tę fantazję wcielić w życie, dało odkrycie komórek macierzystych i znalezienie dowodów, że mogą się one rozwijać w inne typy komórek. Ich największą zaletą jest niezróżnicowanie, bo – jak określają to w swoim żargonie biolodzy – można z nich wyprowadzić linie komórek służących w terapii różnych chorób: układu krążenia, narządów zmysłów, białaczek, cukrzycy, choroby Parkinsona, porażeń mięśni i wielu innych.