85. Dlaczego Polacy umierają najczęściej na serce?

Za niemal połowę wszystkich zgonów odpowiadają choroby układu krążenia – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. I to mimo że ich leczenie oraz diagnostyka są coraz lepsze, a pod względem skuteczności ratowania ofiar zawałów serca należymy do światowych liderów. To tragiczny paradoks, że potrafiliśmy zbudować efektywny system wyciągania ludzi z najpoważniejszych opresji sercowych, a mimo to u co piątej ofiary zawału rozwija się niewydolność, a później tylko połowa ma szansę na pięcioletnie przeżycie.