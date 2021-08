89. Czy istnieje zdrowa dieta?

W listopadzie 2019 r. międzynarodowy zespół naukowców opublikował w specjalistycznym czasopiśmie „Annals of Internal Medicine” aż sześć artykułów będących efektem trzyletniej pracy. Są one wnikliwą analizą wielu różnych badań naukowych dotyczących wpływu spożywania czerwonego mięsa (również przetworzonego) na zdrowie. W jednej z publikacji badacze sformułowali wnioski, które wywołały burzę: stwierdzili, że skutki zdrowotne zmniejszenia spożywania wołowiny czy wieprzowiny są potencjalnie tak niewielkie, iż – abstrahując od kwestii etycznych czy klimatycznych – nie ma powodów, by rekomendować ludziom zmianę dotychczasowych nawyków żywieniowych dotyczących mięsa.