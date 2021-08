91. Czy kiedyś powstanie prawdziwa sztuczna inteligencja?

SI to pojęcie, które budzi ostatnimi czasy ogromną fascynację. I to nie pierwsza fala szczególnego zainteresowania tym tematem. Kolejne wzbierają i opadają mniej więcej od połowy lat pięćdziesiątych, kiedy to pojęcie zostało wprowadzone. Obecna zdaje się jednak wyższa i dłuższa, bowiem do czynienia z tym zjawiskiem mamy w zasadzie wszyscy, chociażby posługując się dowolną wyszukiwarką internetową. Jednak to tylko tzw. słaba sztuczna inteligencja – ta, która zbiera dane, przetwarza je i oznacza, nadając im odpowiednią wagę.