Transformacja: z wysokości na jarmark

Polska transformacja ustrojowa umożliwiła intensywny kontakt z reglamentowaną wcześniej rozrywką i sztuką z Zachodu. Chwilę później żyliśmy jednak nie w utopii wyrafinowanej kultury, tylko na jarmarku.

Jedną z pierwszych ważnych debat o kulturze tuż po czerwcowych wyborach do parlamentu w 1989 r. na pewno była ta dotycząca nowych zadań Ministerstwa Kultury i Sztuki. Przez media przewinęła się seria opinii, wśród których znalazły się i takie, że rzeczone ministerstwo w warunkach odzyskanej wolności przestaje być potrzebne. Swoje wątpliwości co do racji jego bytu wyrażał na łamach „Gazety Wyborczej” nawet Andrzej Wajda. Bo rządowa kuratela nad kulturą źle się kojarzyła. Podobnie jak państwowy mecenat.