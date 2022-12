PRL: polska ostalgia

Gdy już wiedzieliśmy dużo o Solidarności i ZOMO, zaczęliśmy rozmawiać o Nowaku i Kowalskiej, o codzienności czasów PRL. W ten sposób nadeszła polska odmiana „ostalgii”.

Kilkanaście lat temu w polskich miastach zaczęły pojawiać się bary serwujące umowne menu „à la PRL”: garmażerka, śledzie i oczywiście wódka, którą w ówczesnej gastronomii serwowano obowiązkowo z zimną zakąską. Miały oferować żartobliwą podróż w czasie do egzotycznych już wówczas nawyków konsumpcyjnych – w najlepsze panowała już bowiem epoka piwa i kebaba. To, co było jednak najbardziej zastanawiające w ich wystroju, to fakt, że nawiązywały do tych dekad PRL, które budzą najmniejszą nostalgię.