Publiczność: wszystkożercy czy barbarzyńcy

Publiczność kulturalna „od zawsze” dzieliła się na snobistyczne elity i niewybredne masy. Tak było przed wojną, tak było w czasach PRL. A jednak zmiany, jakie zaszły w Polsce po 1989 r., unieważniły także i te podziały.

W Polsce Ludowej rolę elit kulturalnych wzięła na siebie część inteligencji: przedstawiciele tzw. wolnych zawodów, akademicy, uznani twórcy, eksperci od kultury, koneserzy. I była to rola niewdzięczna, bo zarządzający polityką kulturalną wciąż przypominali, że przesądzającym czynnikiem w ocenie tego, co w kulturze jest wartościowe, miał być interes „mas pracujących miast i wsi” określany przez partię, która te masy rzekomo reprezentowała. Mimo to, poza kilkuletnim epizodem lat 1949–55, gust elit bywał respektowany, czasem przez niszową ofertę, ale niekiedy przez całkiem pokaźne wsparcie instytucji państwowych.