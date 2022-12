Surowa czy przetworzona?

Wielkie sukcesy i wielkie spory towarzyszyły przez ostatnie trzy dekady polskiej muzyce tradycyjnej. I stosunek do niej zmienił się przez ten czas diametralnie.

PRL, choć miał „lud” w nazwie, do kultury ludowej i muzyki tradycyjnej podchodził sceptycznie, wtłaczając ją w ramy zespołów pieśni i tańca, konkursów folklorystycznych i państwowych dożynek. Elektryfikacja wsi, upowszechnienie radia, migracja do miast i poczucie, że wszyscy Polacy to jedna, szlachecka (a nie chłopska) rodzina, sprawiły, że obraz wiejskiej kultury, w tym muzyki na początku lat 90., nie napawał optymizmem. A jednak – choć przez 30 lat środowisko muzyki tradycyjnej i folkowej przeżywało wzloty i upadki – dzisiaj muzyka wywodząca się z tradycji, inspirująca się nią to u nas jeden z najciekawszych i najbardziej wartościowych nurtów.