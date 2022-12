Jedyny taki

Gry wideo to jedyne produkty kultury z Polski, które osiągnęły tak masową popularność w świecie. Największe sukcesy odniósł CD Projekt RED – firma zdająca się ucieleśniać amerykański mit o pucybucie, który został milionerem.

W maju 2015 r. reklamowe centrum wszechświata, nowojorski Times Square, należało do Geralta z Rivii, sięgającego po miecz. Jego kilkunastometrowa sylwetka, wyświetlana na wyeksponowanym ekranie, górując nad rwącymi potokami przechodniów i żółtych taksówek, anonsowała premierę gry „The Witcher 3: Wild Hunt”. Gry tak oczekiwanej przez miłośników tego medium, jak miłośnicy kina akcji oczekują na kolejną odsłonę przygód Jamesa Bonda. I nikt z zainteresowanych nie wątpił, że – parafrazując Leonarda Cohena – podbój Manhattanu to dla kolejnej polskiej produkcji o Białym Wilku zaledwie preludium do podboju świata.