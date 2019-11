Buddyjska ścieżka do Boga

Po przeczytaniu tego tekstu nadal nie będziesz wiedział, czym jest nirwana. Dowiesz się za to, dlaczego i w jaki sposób warto do niej dążyć.

Nie jest ani wieczną błogością, jak mówią guru New Age’u, ani połączeniem świadomości jednostkowej z kosmiczną, jak sądzą Hindusi, ani też zjednoczeniem duszy z Bogiem, jak by chcieli ci, co bez Stwórcy nie wyobrażają sobie duchowości. Według nauk Buddy – przynajmniej w interpretacji najstarszej szkoły buddyjskiej theravady – nie dotyczy niczego, co znamy ze zwykłego życia. Ani to ciało, ani umysł. Ani żaden z elementów tych dwóch zjawisk. Ani brak istnienia. W takim razie co?