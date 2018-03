Tomasz Zalewski Czy demokracja amerykańska jest na zakręcie? Studium przypadku. USA: już plutokracja? Amerykańska demokracja – jeden z najbardziej udanych ­eksperymentów politycznych w historii świata – przechodzi właśnie swój najtrudniejszy test.

Alamy Stock Photo/BEW Banknot dwudolarowy – Thomas Jefferson podpisuje Deklarację Niepodległości. Amerykański model władzy istotnie różni się od demokratycznych ustrojów w większości krajów Europy. Twórcy konstytucji USA położyli szczególny nacisk na check-and-balance, mechanizm wzajemnej kontroli i równoważenia się wszystkich instytucji państwa, aby nie dopuścić do nadmiernej dominacji jednej z nich. W Europie też obowiązuje zasada trójpodziału władz – wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej – ale jedna z dwóch pierwszych zwykle mocniej dzierży ster rządzenia. W USA w sprawach krajowych prezydent niewiele może bez zgody Kongresu.

Amerykański model władzy istotnie różni się od demokratycznych ustrojów w większości krajów Europy. Twórcy konstytucji USA położyli szczególny nacisk na check-and-balance, mechanizm wzajemnej kontroli i równoważenia się wszystkich instytucji państwa, aby nie dopuścić do nadmiernej dominacji jednej z nich. W Europie też obowiązuje zasada trójpodziału władz – wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej – ale jedna z dwóch pierwszych zwykle mocniej dzierży ster rządzenia. W USA w sprawach krajowych prezydent niewiele może bez zgody Kongresu. W kwestiach gospodarki i polityki społecznej Izba Reprezentantów ma władzę portfela, tzn. decyduje o wydatkach budżetowych i podatkach. Nominacje do gabinetu i sądów federalnych musi zatwierdzić Senat. Prezydent może wydawać dekrety, a ściślej tzw. rozporządzenia władzy wykonawczej, ale sądy są w stanie je unieważniać. Większą samodzielność prezydent ma w dziedzinie polityki zagranicznej, ale i ona jest ograniczona, bo traktaty międzynarodowe wymagają ratyfikacji przez Senat, a rozpoczęcie wojny – odpowiedniej deklaracji Kongresu, choćby post factum. Wszystkie ustawy Kongresu z kolei wymagają podpisu prezydenta, a do uchylenia jego weta potrzeba większości dwóch trzecich głosów. Do konfliktów dochodzi głównie wtedy, gdy lokator Białego Domu reprezentuje inną partię niż ta, która ma większość na Kapitolu, jak obecnie. W praktyce jedna ze stron zwykle zyskiwała pewną przewagę. W XIX w. dominował raczej Kongres, natomiast w XX w. role zaczęły się odwracać, m.in. w związku z wychodzeniem USA ze skorupy izolacjonizmu i zyskiwaniem przez nie statusu mocarstwa globalnego. Od Wielkiego Kryzysu i II wojny światowej rośnie potęga urzędu prezydenckiego. W drugiej połowie ubiegłego wieku personel Białego Domu i departamentów federalnych (ministerstw) zwiększył się kilkakrotnie, podobnie jak częstotliwość korzystania przez prezydentów z dekretów i działań za granicą bez zgody lub wiedzy Kongresu. Ale federalna legislatura nie kapituluje, oskarża władzę wykonawczą o zapędy imperatorskie, a skandal Watergate dostarczył jej argumentów do nasilenia kontroli nad prezydentami. Od lat 70. kilkakrotnie wzrosła liczba biur i urzędników w Kongresie. Kolejna amerykańska odrębność to federalizm. Stany mają własne prawa w takich kwestiach, jak transport, system sprawiedliwości, edukacja, a nawet ordynacja w wyborach do władz federalnych. W Europie żaden kraj poza Szwajcarią nie jest tak zdecentralizowany. To właśnie jedna z przyczyn, dla których w USA utrzymuje się od ponad 150 lat system dwupartyjny – demokraci i republikanie to w istocie koalicje rozmaitych grup reprezentujących regionalne i lokalne interesy, będących amerykańskimi odpowiednikami stronnictw politycznych. Ostatnim podstawowym filarem amerykańskiego systemu jest zasada judicial review, czyli kontroli poczynań Kongresu i prezydenta przez sądy. Mogą one oceniać zgodność z konstytucją ustaw federalnej legislatury i dekretów prezydenta. W praktyce chodzi głównie o zgodność z pierwszymi 10 poprawkami, zwanymi Kartą Praw, które gwarantują obywatelom wolność wypowiedzi, wyznania, zgromadzeń, prawo do sprawiedliwego procesu sądowego i równość wobec prawa bez względu na pochodzenie rasowe, etniczne czy preferencje seksualne. Już Alexis de Tocqueville zdumiewał się 180 lat temu, jak wielką rolę odgrywają w Ameryce sądy i prawnicy, a ostatnio o ich potędze przypomniało blokowanie przez sędziów federalnych niższego szczebla dekretów prezydenta Trumpa zabraniających wjazdu do USA imigrantów z wybranych krajów. Mechanizm check-and-balance służy nie tylko do wzajemnego szachowania się trzech rodzajów władz – wmontowany jest także wewnątrz każdej instytucji. W Senacie np. głosowanie nad ustawami ma poprzedzać debata, do której zakończenia potrzeba minimum 2/3 głosów, co umożliwia oponentom jej przeciąganie w nieskończoność (filibuster). Wydłuża to procedury w Kongresie, utrudniając uchwalanie nowych praw. Obfitość praw stanowych i lokalnych, nawet w dziedzinie ordynacji wyborczych, prowadzi niekiedy do bałaganu, jak w wypadku osławionego sporu o wynik wyborów prezydenckich w 2000 r. i dodatkowego liczenia głosów na Florydzie. Prawo każdego Amerykanina do swojego dnia w sądzie prowadzi do anomalii w postaci frywolnych pozwów, wnoszonych np. przez klientkę McDonald’sa, która poparzyła się kawą. Powyższe mankamenty to jednak nie tyle wynik zaniedbań, ile cena, jaką płaci się za osiąganie celów uznanych za ważniejsze. Przeszkody na drodze do szybkiego uchwalania ustaw mają sprawić, by nie stanowiono nowych praw pochopnie, pod naciskiem chwili albo tłumu, i mają zachęcać, żeby legislatorzy zmierzali do konsensu. Wielość praw lokalnych i stanowych wynika z konieczności wyrażenia interesów niezliczonych grup i środowisk. Potęga sądów umożliwiająca dochodzenie swoich praw przez imigrantów i ich dzieci, ułatwia im adaptację w USA. W kraju tak zróżnicowanym etnicznie, religijnie i rasowo trudno jest zagwarantować harmonijne współżycie wszystkich grup, a jednak system je jakoś zapewniał. I umożliwiał wyłanianie się względnie kompetentnych przywódców reprezentujących większość społeczeństwa, a nie mniejszościowe albo skrajne ugrupowania, generujące chaos i zaogniające konflikty – jak w Europie. Rok temu jednak w Białym Domu zamieszkał polityczny outsider i demagog o autorytarnych skłonnościach, w dość zgodnej opinii nienadający się do pełnienia urzędu. Donalda Trumpa wyniosła do władzy fala buntu prawicowych populistów, natywistów i rasistów, którzy w Partii Republikańskiej (GOP) nigdy nie dominowali. Dokonał wrogiego przejęcia GOP, prowadząc kampanię jako przywódca antyelitarnego ruchu, a rządy zaczął od ataków na media i sądy. Stało się zatem dokładnie to, czemu system miał skutecznie zapobiegać. Kiedy Trump wygrał wybory, nie można było zablokować mu drogi do władzy przez tworzenie partyjnych koalicji (jak np. we Francji socjalistów i gaullistów przeciw FN), bo nie pozwala na to amerykański układ dwupartyjny. W 2017 r. roku think tank tygodnika „The Economist”, publikujący corocznie Indeks Demokracji na świecie, po raz pierwszy zdegradował USA do drugiej grupy

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.