Nagrody Historyczne POLITYKI 2018

Zapraszamy do zgłaszania książek do Nagród Historycznych POLITYKI 2018. Nagrody przyznawane są za książki o tematyce historycznej, dotyczącej najnowszej historii Polski, w trzech kategoriach: prace naukowe i popularnonaukowe, pamiętniki i wspomnienia oraz źródła. Zgłoszenia powinny dotyczyć książek i publikacji, które w metryczce mają wpisany rok wydania 2017. Prosimy o przesyłanie trzech egzemplarzy każdej zgłoszonej pozycji. Pożądane jest dołączenie recenzji naukowej (również wewnętrznych) książki. Do zgłoszeń nie jest wymagany specjalny formularz, można to zrobić mailowo, wysyłając listę pozycji na adres: a.brzostowska@polityka.pl.

Na zgłoszenia i książki czekamy do 2 lutego 2018 r. pod adresem: Tygodnik POLITYKA, ul.