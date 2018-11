red. Nagroda Radia Z przyznana Nagroda Woyciechowskiego

W ubiegłym tygodniu odbyła się 14. gala Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Miło nam poinformować, że w gronie tegorocznych nominowanych znalazł się również dziennikarz POLITYKI Grzegorz Rzeczkowski – za cykl artykułów śledczych wskazujących na ingerencję Rosji w politykę suwerennych krajów. Laureatami Nagrody zostali w tym roku dziennikarze „Superwizjera” TVN: Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski, autorzy reportażu „Polscy neonaziści”, ukazującego działalność skrajnej prawicy. Wyróżnienia honorowe otrzymali zaś: Grzegorz Głuszak (TVN/TVN24) oraz Paweł Reszka („Newsweek Polska”). Laudację dla laureatów Nagrody wygłosił redaktor naczelny POLITYKI. – Ten rok nie był zbyt dobry dla polskich mediów, ale był zupełnie niezły dla polskich dziennikarzy – mówił Jerzy Baczyński. Zwracał też uwagę, że pojawił się nowy gatuneki: dziennikarstwo demaskujące – ujawniające fakty, które władza, szczególnie obecna, próbuje skrzętnie zakryć. – Bardzo wiele z dokonań tego roku to właśnie takie dziennikarstwo. Redaktor naczelny POLITYKI – i zarazem członek Kapituły Nagrody – wspominał również o wcześniejszych laureatach: Biance Mikołajewskiej i Wojciechu Bojanowskim, którzy byli nękani przez opisywanych przez siebie ludzi. – Ale teraz do tego przykrego, choć dość naturalnego, ryzyka naszego zawodu doszło coś więcej: atak polityczny w skali, jakiej wcześniej nie pamiętamy. I to nie jest już tylko tak, że atak na dziennikarzy przeprowadzają „media rządowe”. Doszli do tego także politycy, którzy próbują dziennikarzy

