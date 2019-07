Po lekturze tekstu „Drugi wyścig” Olafa Szewczyka

Wernher von Braun [projektant amerykańskich rakiet kosmicznych – red.] wstąpił w młodości w szeregi SS, a kierowane przez niego zakłady korzystały z pracy więźniów obozów koncentracyjnych. To obciąża jego moralną kartotekę wystarczająco, by wzbudzać słuszny sprzeciw Alberta Einsteina i wielu innych osób. Ale nie ma potrzeby dopisywania mu fikcyjnych win w postaci bycia komendantem (w dodatku wyjątkowo okrutnym) obozu, co czyni red.