62. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej WARSZAWSKA JESIEŃ | 20-28 września 2019

PNEUMA - pod tym hasłem odbywa się w tym roku Festiwal Warszawska Jesień. Od 20 do 28 września na uczestników czeka ponad 50 festiwalowych wydarzeń, 32 w paśmie głównym, 2 w ramach „Warszawskiej Jesieni Klubowo”, 7 – „Małej Warszawskiej Jesieni” oraz kilkanaście wydarzeń towarzyszących.

Termin „pneuma” ma kilka znaczeń. Najbliższe muzyce to konotacje z powietrzem i jego poruszeniami, otwierającymi nas na wiele symboli i metafor, jak: tchnienie, ruach, wiatr dziejów i historii. Powietrze to ośrodek dźwięku, w którym rodzi się on i przenosi. W czasie festiwalu pojawi się wiele muzyki „z powietrza”. Zarówno z racji na powietrzne źródła dźwięku jak i powietrzne, przestrzenne i naturalistyczne konotacje. Ale powietrze to też „ośrodek ducha”, tej sfery naszego życia, która dąży do uchwycenia świata jako całości spójnej i sensownej.



Podczas 62. edycji festiwalu będzie można wysłuchać muzyki takich kompozytorów, jak: Iannis Xenakis, Richard Barrett, Niels Rønsholdt, Cathy van Eck, Sofia Gubajdulina, Cassandra Miller, Tadeusz Wielecki, Thurídur Jónsdóttir, Alvin Lucier, Tristan Murail, Jonathan Harvey, Bruno Mantovani, Raphaël Cendo, Rebecca Saunders, Agnieszka Stulgińska czy Simon Løffler.

W sposób szczególny organizatorzy zapraszają na wydarzenia i wykonania: Thinking Things, czyli „teatr robotyczny” Georges’a Aperghisa, kompozytora zafascynowanego tematem sztucznej inteligencji, w wykonaniu IRCAM, 13 Music Theatre Pieces Tronda Reinholdtsena, Credopol Jacka Sotomskiego, Gaze for Gaze Nielsa Rønsholdta, wykonane przez duńską grupę SCENATET i chór VRC. Jednym z wyrazistych wątków festiwalu będzie twórczość kompozytorek: szwajcarskich – Cécile Marti i Kathariny Rosenberger oraz islandzkich – Thurídur Jónsdóttir i Báry Gísladóttir.

Obok festiwalowego pasma głównego odbędą się wydarzenia „Warszawskiej Jesieni Klubowo”, goszczącej w Instytucie Teatralnym, który stanie się na czas festiwalu miejscem codziennych spotkań festiwalowej publiczności. W ramach „Małej Warszawskiej Jesieni” zaprezentowane zostaną: performance, instalacja – działania w przestrzeni Parku Rzeźby w Królikarni, koncert na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i spacer muzyczny po Muzeum Warszawy. W Austriackim Forum Kultury uczestnicy będą mogli spotkać się z artystami – bohaterami wydarzeń „Warszawskiej Jesieni” oraz wziąć udział w warsztatach dla młodych kompozytorów organizowanych we współpracy z Kołem Młodych przy Związku Kompozytorów Polskich. Każdego festiwalowego dnia będzie można posłuchać audycji „Festiwalowego Radia Internetowego” prowadzonego przez Monikę Pasiecznik i Tomasza Biernackiego. Będzie też pasmo licznych wydarzeń towarzyszących.

W paśmie głównym festiwalu będą miały miejsce prawykonania 11 utworów: Moniki Dalach, Magdaleny Długosz, Pawła Hendricha, Zygmunta Krauzego, Cécile Marti, Adriana Mocanu, Piotra Roemera, Agnieszki Stulgińskiej, Piotra Tabakiernika, Tadeusza Wieleckiego i Sławomira Wojciechowskiego.

Po raz pierwszy zabrzmi na festiwalu muzyka: Paula Craenena, Moniki Dalach, Cathy van Eck, Báry Gísladóttir, Thurídur Jónsdóttir, Steffena Krebbera, Thomasa Lehna, Simona Løfflera, Cécile Marti, Cassandry Miller, Adriána Mocanu, Dariusza Przybylskiego, Jerzego Rogiewicza, Kathariny Rosenberger, Tomasza Skweresa, Agnieszki Stulgińskiej i Zacha Thomasa.

Wystąpią między innymi:

dyrygenci: Wilson Hermanto, Ryan Bancroft, Baldur Brönnimann, Szymon Bywalec, Anna Szostak, Rüdiger Bohn i Maciej Koczur;

zespoły: IRCAM, Plus-Minus Ensemble, SCENATET i Kompopolex; orkiestry: Filharmonii Narodowej, Basel Sinfonietta, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach i European Workshop for Contemporary Music;

chóry: Camerata Silesia, VRC

soliści: Mario Caroli – flet, Zygmunt Krauze – fortepian wraz z perkusistami grającymi na VEME – wielkich rozmiarów metalofonach, Łukasz Długosz – flet, Arne Deforce – wiolonczela, Marco Blaauw – trąbka, Marcin Zdunik – wiolonczela, Jerzy Rogiewicz – perkusja, Thomas Lehn – syntezatory i Dominik Strycharski – flety, Joanna Freszel – śpiew, Tomasz Skweres – wiolonczela, Katarzyna Gacek-Duda – flety oraz Dariusz Przybylski – organy i portatyw.

Festiwal zagości w 10 miejscach: Filharmonii Narodowej, Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, ATM Studio, Teatrze IMKA, Nowym Teatrze, Instytucie Teatralnym, Austriackim Forum Kultury, Parku Rzeźby w Królikarni oraz Muzeum Warszawy.

Tegoroczna „Warszawska Jesień” zamyka swoisty tryptyk idei, którymi inspirowane były programy festiwali w latach 2017–2019. Dla przypomnienia: 2017 – „Trans/awangardy” – o radykalizmie muzycznym i awangardach z ich postulatami społecznymi, 2018 – „Res Publica” – o różnych aspektach tożsamości kształtujących świadomość, wśród nich także narodowej i społecznej, 2019 – „Pneuma” – o dociekaniu natury nieokreślonego.

Więcej informacji i program na: http://www.warszawska-jesien.art.pl/wj2019/home-2019.