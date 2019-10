Sprostowanie

Nieprawdą jest, że Griffin Real Estate sp. z o.o. lub jej właściciele w ramach prowadzonej działalności potrzebują dostępu do „ośrodka politycznego”. Nieprawdą jest zatem, że „Gryffin potrzebuje kogoś, kto zapewni dostęp do ośrodka politycznego, by zneutralizować zagrożenie polegające na tym, że właściciele Gryffina to kumple Rywina”.

Nieprawdą jest, że Adam Hoffman pracował lub pracuje na zlecenie Griffin Real Estate. Spółka Griffin Real Estate nigdy nie współpracowała z tą osobą w jakimkolwiek w zakresie.