Po lekturze artykułu o suszy

Z zainteresowaniem przeczytałem rozmowę o suszy (POLITYKA 21). Pragnę dorzucić kilka uwag. Trawniki i przydomowe ogródki to nie problem. Kiedy zabraknie wody w Wiśle, zabraknie jej w kanałach doprowadzających wodę do elektrowni Żerań, Siekierki i Kozienice. Elektrownie staną, nie będzie więc prądu. Co to oznacza, doskonale możemy sobie wyobrazić.