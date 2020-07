Koncerty "Nowe idzie od morza do Wrzeszcza" | 29 lipca-26 sierpnia 2020

5 niezwykłych koncertów, 5 niecodziennych i ukrytych lokalizacji, 5 wycieczek przez atrakcyjny Wrzeszcz, najciekawszą dzielnicę Gdańska. Nowe idzie od morza zaprasza na cykl wakacyjnych muzycznych wydarzeń. Koncerty co środę już od 29 lipca do 26 sierpnia!

Nowe idzie od morza po raz kolejny zaprasza na wakacyjny cykl koncertowy – tym razem za punkt docelowy przyjmuje malowniczy Wrzeszcz, w którym wydarzenia muzyczne będą pretekstem do poznania zakamarków dzielnicy poza głównym turystycznym szlakiem.

Wystąpią najciekawsi przedstawiciele sceny alternatywnej, twórcy dostrzeżeni przez publiczność i krytyków w nietypowych, niekoniecznie związanych z muzyką lokalizacjach, w których można zobaczyć miasto z innej, nieznanej perspektywy. Poprzez taką turystykę kulturalną organizatorzy chcą wodzić słuchaczy za ucho w celu prezentowania nieszablonowej muzyki, ale także za oko, aby posłuchali jej w nieoczywistych przestrzeniach w formie tzw. secret concerts.

SEKRETNE KONCERTY

Program wydarzenie jest ogłoszony, ale o tym, gdzie zagrają poszczególni artyści dowiedzą się tylko ci, którzy zakupią bilety. Spotkanie uczestników następuje w umówionym punkcie, z którego organiatorzy zaprowadzą ich do miejsca koncertu. Zaproszeni artyści i artystki zagrają co środę tam, gdzie najmniej się ich spodziewacie, oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i norm sanitarialnych.

PROGRAM

29 lipca / 20.00

Wacław Zimpel

5 sierpnia / 19.00

Wczasy

12 sierpnia / 19.00

Sutari

19 sierpnia / 20.00

Piernikowski

26 sierpnia / 19.00

Błoto

ARTYŚCI

Wacław Zimpel to klasycznie wykształcony klarnecista, który gra muzykę free-jazzową, minimalizm, indyjską muzymuzykę klasyczną czy marokańską gnawę. Wydana w 2016 roku solowa płyta Linesza którą otrzymał Paszport Polityki, okazała się przełomowa w jego karierze. Od tej pory muzyk eksperymentuje z brzmieniem, grając m.in. z takimi artystami jak James Holden czy Shackleton. W styczniu premierę miał jego nowy album „Massive Oscillations”, na którym rozwija zainteresowania współczesną muzyką elektroniczną.

Wczasy - autorzy przebojowego utworu „Dzisiaj jeszcze tańczę” znakomicie odświeżają brzmienie polskiej zimnej fali, którą łączą z synth-popowymi przebojami w stylu lat 80. i 90. Ich znak rozpoznawczy to życiowe, chwytliwe piosenki z polskimi tekstami, ale przede wszystkim emocjonalne polskie teksty, przebojowość, autorskie teledyski i żywiołowe koncerty – dzięki temu o Wczasach zrobiło się głośno wśród fanów polskiej muzyki alternatywnej. Debiutancka płyta „Zawody” podbiła serca wielu słuchaczy i recenzentów, a o obecnie duet kończy pracę nad drugą płytą.

Sutari to siła trzech kobiecych głosów i bogatej wyobraźni muzycznej. Artystki, które występowały m.in. na festiwalu WOMEX i zagrały sesję dla radia KEXP, wspólnie kontynuują tradycje polskich pieśniarek ludowych i eksperymentują z różnymi technikami wokalnymi, wielogłosem, tradycyjnymi polskimi rytmami. Właśnie ukazał się ich trzeci album Siostry rzeki – dialog z tradycjami ludowymi splecionymi wokół tematów natury, wolności, kobiecości i siostrzeństwa.

Piernikowski to jeden z najbardziej oryginalnych twórców na polskiej scenie muzycznej. Jest wokalistą, producentem, autorem tekstów i kompozytorem muzyki teatralnej, współtwórcą zespołu Syny. Jego album „No Fun” został uznany przez Gazetę Wyborczą za jedną z najlepszych płyt 2018 roku, a jego najnowsza„The best of moje getto” to zaskakująca płyta. Osobliwość działań muzyka spotyka się z coraz szerszym zrozumieniem, co doceniło jury, które nominowało go do Paszportów Polityki.

Błoto to część składu wrocławskiego sekstetu EABS, którego współtwórca Marek Pędziwiatr był nominowany do Paszportów Polityki. Ich debiutancka płyta „Erozje” jest osadzona na brutalnych hip-hopowych fundamentach, odwołujących się bardzo luźno do brzmienia lat 90-tych. Czuć w niej brud i bezkompromisowość, a jej siła leży w bębnach i basie, nawiązując przy tym do klasyków takich jak Wu-Tang Clan czy Company Flow.

Karnety na całość: 75 zł (I pula), 95 zł (II pula)

Bilety na pojedyncze koncerty: 25 zł (I pula), 35 zł (II pula)

I pula biletów w sprzedaży do wyczerpania zapasów lub do ostatniej niedzieli przed danym koncertem.

Więcej informacji i bilety: http://www.dowrzeszcza.pl