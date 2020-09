Marian Turski wyróżniony Honorową Nagrodą Superbrands!

Oskary marketingu zostały wręczone! 9 września 2020 roku odbyła się Gala Finałowa XIV edycji projektu Superbrands Polska. Nagranie z wydarzenia zostanie w pełni udostępnione do 19 września. W tym roku szczególne wyróżnienie - Honorową Nagrodę Superbrands - otrzymał Redaktor Marian Turski. Jest ono przyznawane co roku wybitnym osobistościom wpływającym pozytywnie na wizerunek Polski za granicą.

Rok 2020 wpisze się na kartach historii jako rok, w którym Covid-19 zatrzymał świat i nasze życie takie, jakie znamy. Rok, w którym pandemia wywołała szok, strach, lęk i poczucie niepewności. Stanowiła ogromne wyzwanie dla pracowników ochrony zdrowia, którzy stali się bohaterami tego okresu. Stała się przyczyną szeregu niespodziewanych wydarzeń społeczno-gospodarczych. Część z nas straciła pracę, wszyscy byliśmy przez wiele tygodni zamknięci w domu, pracując zdalnie, co spowodowało konieczność wprowadzania szybkich zmian i podejmowania decyzji przy niewielkiej ilości danych. Wydarzenia ostatnich miesięcy sprawiły, że jesteśmy lepszymi ludźmi. Zbliżyliśmy się do siebie. Marki także się zmieniły. Pokazały nową jakość komunikacji i działań opartych o wartości takie jak solidarność, empatia, współpraca, odpowiedzialność, szacunek, zaufanie.

W okolicznościach niepewności, braku stabilizacji rynku i jednocześnie na nowo odkrytych wartości, które się zrodziły w tym trudnym czasie odbyła się 9 września 2020 r. uroczysta Gala Finałowa Superbrands, która zakończyła XIV edycję projektu. W tym roku, wyjątkowo, po raz pierwszy w historii Superbrands, Gala w całości była nagrywana w studio telewizyjnym The Tides Events w Warszawie. W roli prowadzącego Galę uświetnił znakomity Maciej Stuhr, któremu towarzyszyła Nina Kowalewska–Motlik.

Statuetki oraz Albumy Superbrands odebrali przedstawiciele 39 marek konsumenckich i biznesowych – Laureatów tytułu Superbrands 2020 i Business Superbrands 2020.

W trakcie Gali miała miejsce premiera wyjątkowego Albumu Superbrands obfitującego nie tylko w historie sukcesu nagrodzonych marek w roku 2020, ale również ich działać CSR w rzeczywistości Covid 19. Album ma personalizowaną obwolutę dla każdej marki, podkreślając jej indywidualność. Tak jak indywidualne są działania, które marki podjęły, w kontekście wyzwań gospodarczych związanych z pandemią i recesją. Indywidualnie także pandemia wpłynęła na funkcjonowanie, działania oraz wizerunek marek. Są to historie, które będą opowiadane jeszcze przez wiele lat, posłużą za drogowskaz i inspirację dla przyszłych pokoleń ekspertów brandingu.

Szczególne wyróżnienie – Nagrodę Honorową Superbrands – przyznawaną co roku wybitnym osobistościom wpływającym pozytywnie na wizerunek Polski za granicą otrzymał Pan Marian Turski. Jego droga życiowa, działalność publiczna, społeczna i publicystyczna godne są najwyższego szacunku i podziwu. Wybitne dokonania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu i wszelkiej dyskryminacji, konsekwencja w utrwalaniu pamięci historycznej, szerzenie idei tolerancji, empatii, współczucia a przede wszystkim poszanowania godności człowieka są moralnym drogowskazem dla Polski i świata, tak bardzo potrzebnym w dzisiejszym świecie.

Oto fragment laudacji napisanej przez prof. Dariusza Stolę: „Marian Turski jest człowiekiem mądrym. Jest to mądrość płynąca z długiego, bardzo długiego życia, którego starczyłoby na kilka zwykłych życiorysów: życia bogatego, może nawet zbyt bogatego w doświadczenia, i połączonego z niebywałą pamięcią przeszłych zdarzeń i niezliczonych lektur. W tej pamięci są doświadczenia straszne i bolesne, ale nigdy nie słyszałem w jego głosie nienawiści, nie widziałem też nigdy nawet cienia roszczeniowości, użalania się nad sobą czy patrzenia na innych z góry. Klarowność myśli i trzeźwość osądu łączy ze skromnością i wyrozumiałością. To rzadkie i cenne połączenie. […] wielu ludzi w Polsce i na świecie szanuje go i podziwia, kilka krajów przyznało mu wysokie odznaczenia, a życzenia na urodziny dostawał od prezydenta Stanów Zjednoczonych, Republiki Federalnej Niemiec i Izraela. Wielu ludzi z uwagą słuchało jego przemówienia w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w styczniu tego roku, i przemówienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w roku 2019, a w setkach gazet, stacji radiowych i telewizyjnych na całym świecie wybrzmiały przetłumaczone na dziesiątki języków jego słowa wypowiedziane podczas uroczystości w Oświęcimiu: »Nie bądź obojętny«”.

Odbierając nagrodę honorową Pan Marian Turski znalazł się wśród uhonorowanych w ubiegłych latach osobistości, takich jak: Lech Wałęsa, Jerzy Buzek, WOŚP, Andrzej Wajda, Robert Lewandowski, Krzysztof Penderecki czy Janina Ochojska.