Drwiny z ciała

W 38 numerze POLITYKI Kuba Wojewódzki w dwóch akapitach odniósł się do „afery”, którą wywołała Anna Lewandowska, występując w mediach społecznościowych ubrana w tzw. fat suit. Dziennikarz zasugerował, że oburzenie i protest, które okazały m.in. aktywistki i dziennikarki zaangażowane w propagowanie postawy „ciałopozytywnej”, to reakcje niesłuszne, wskazujące co najmniej na niezdolność okazujących je osób do czytania ironii.