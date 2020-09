„Rok 1984” George’a Orwella w komiksowej adaptacji Fida Nestiego. Premiera 30 września 2020 r.

Na półki księgarń trafia właśnie graficzna adaptacja jednej z najważniejszych powieści XX w., która przyniosła Orwellowi literacką nieśmiertelność – „Roku 1984”. Wciąż aktualną i wstrząsającą historię w formie komiksu przedstawił brazylijski artysta Fido Nesti. Do kupienia już od 30 września 2020 r.

Londyn w powieści jest ponurym miastem w totalitarnym stanie Oceanii, gdzie Wielki Brat zawsze patrzy, a Policja Myśli praktycznie potrafi czytać w myślach. Winston Smith znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie z tego prostego powodu, że jego pamięć wciąż funkcjonuje. Wciągnięty w zakazany romans, znajduje odwagę, by dołączyć do tajnej organizacji rewolucyjnej zwanej Bractwem, której celem jest zniszczenie Partii. Wraz ze swoją ukochaną Julią ryzykuje życiem w śmiertelnym pojedynku z obecnymi mocami.



Dzięki sugestywnej, wciągającej adaptacji Fida Nestiego, wizja dystopijnego arcydzieła George'a Orwella zapewnia nową perspektywę dla długoletnich fanów, ale jest także doskonałym punktem wyjścia zarówno dla młodych czytelników, jak i dorosłych, którzy jeszcze nie odkryli tej kultowej historii, nadal tak wstrząsająco aktualnej.



GEORGE ORWELL (1903–1950) urodził się w Indiach i służył w Imperialnej Policji w Birmie przed dołączeniem do armii republikańskiej w hiszpańskiej wojnie domowej. Orwell był autorem sześciu powieści oraz licznych esejów i prac non-fiction.

FIDO NESTI, urodzony w São Paulo w Brazylii, jest artystą samoukiem, który tworzy ilustracje i komiksy od ponad dwudziestu pięciu lat. Jego prace pojawiły się między innymi w The New Yorker, Rolling Stone, Playboy, Runner's World i Americas Quarterly. Współpracował także przy ilustrowaniu różnych okładek książek dla szeregu wydawnictw.