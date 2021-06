Książka Mariana Turskiego „XI. Nie bądź obojętny” | 21 czerwca 2021

21 czerwca 2021 roku nakładem Wydawnictwa Czarne ukazała się książka Mariana Turskiego, wieloletniego redaktora tygodnika POLITYKA, „XI. Nie bądź obojętny”. Publikacja, która stanowi zbiór najważniejszych przemówień Turskiego, ukazała się z okazji 95. urodzin Autora.

Książka uświetniająca 95. urodziny Mariana Turskiego – historyka i znakomitego publicysty, działacza na rzecz pamięci o zagładzie Żydów, byłego więźnia Auschwitz, ocalałego z łódzkiego getta i marszów śmierci. Ten osobisty tom to zbiór jego najważniejszych przemówień wygłoszonych między innymi z okazji rocznicy wyzwolenia Auschwitz, likwidacji łódzkiego getta, otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich czy Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na forum UNESCO. Obok nich – osobiste rozważania dotyczące własnych losów, refleksje związane ze sposobem upamiętniania historii Zagłady, przemyślenia dotyczące współczesności i zagrożeń, jakie niesie.

„XI. Nie bądź obojętny” to książka o największym przesłaniu, jakie ma dla nas przeszłość, żarliwe wezwanie do czytelników, by zawsze postępować przyzwoicie: pamiętać o historii, która się powtarza, i nigdy nie być obojętnym. „Gdybym miał wybrać spośród tych wszystkich doświadczeń, nauk i wszystkich słów, które je opisują, jedno lub dwa – wybrałbym następujące: empatia, współczucie. Te dwie rzeczy są najważniejsze w życiu”.

Więcej informacji: https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/xi-nie-badz-obojetny.