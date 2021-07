Pragnę podziękować redakcji za stałe powracanie do tematyki praw zwierząt i szeroko rozumianej ochrony przyrody. Dziękuję za niezwykle wstrząsający tekst Agnieszki Sowy „W niedzielę nie zabijamy” (POLITYKA 28). Artykuły red. Sowy dotyczące traktowania zwierząt są drastyczne i zapewne dlatego bardzo trudne do napisania, a również – niezwykle trudne do czytania.