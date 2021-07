Pożegnanie Profesora Janusza Kramarka

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że tuż przed swoimi 92. urodzinami odszedł od nas prof. dr. hab. Janusz Kramarek.

Pan Profesor był przez 17 lat członkiem Kapituły Profesorskiej Nagród Naukowych POLITYKI, oceniając zgłoszenia ze sztuk pięknych, archeologii i architektury. Żaden z naszych jurorów nie miał tak szerokiego wachlarza dziedzin pod swoją opieką, ogromnie nam to imponowało.

W czerwcu 2018 roku, gdy żegnał się, kończąc pracę w Kapitule, napisał do naszej redakcji: „U progu 90-ciu lat życia nadszedł dla mnie czas konieczności wycofania się z członkostwa w Kapitule Profesorskiej „Polityki”, przyznającej corocznie nagrody stypendialne młodym naukowcom. Po 17 latach uczestnictwa w Kapitule moje odejście ma jedyną tylko przyczynę: dolegliwości zdrowotne – stosowne do mojego wieku. Pragnąłem też odejść w pełni jeszcze sprawności intelektualnej. Uczestnictwo w Kapitule było dla mnie zawsze piękną przygodą naukową. Moje odejście – cicho i „po angielsku” jest dla mnie smutną decyzją z przyczyn powyższych ode mnie niezależnych.

(…) Trudno w niniejszym liście wymienić wszystkich członków Kapituły i Redakcji, oraz sponsorów i naszych laureatów, którym pragnąłbym uścisnąć dłoń na pożegnanie. Czynię to symbolicznie w moich myślach i pamięci.