Bez wieczornego czytania

Chciałabym sprostować zdanie z artykułu Ryszardy Sochy „Morze pieniędzy” o sezonie nad Bałtykiem (POLITYKA 33). Jedna z wymienianych w tekście osób mówi, że „główną atrakcją Gąsek jest morze, spokój i wieczorne czytanie do mszy Mai Komorowskiej”. Od lat przyjeżdżam do Gąsek i podczas mszy czytam teksty. W tym roku jednak nie czytałam i do tego kościoła nie przychodziłam, ponieważ były tam lekceważone zasady bezpieczeństwa w pandemii.