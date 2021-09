Uroczystość „Wolność kocham i rozumiem: Jan Lityński i Komitet Obrony Robotników” | 26 września

26 września o godzinie 15 będzie miała miejsce uroczystość odsłonięcia muralu na skrzyżowaniu al. „Solidarności” i ul. Towarowej upamiętniającego Jana Lityńskiego, którego autorem jest Bruno Neuhamer. Mural powstał w inicjatywy burmistrza Woli Krzysztofa Strzałkowskiego oraz Wolskiego Centrum Kultury. Praca zostanie odsłonięta w ramach wydarzenia „Wolność kocham i rozumiem: Jan Lityński i Komitet Obrony Robotników”.

Mural wydaje się być tą formą sztuki, która jest najbliżej społeczeństwa, a w jego odbiorze, między ludźmi a dziełem, nie staje żaden podmiot. Autor pracy, Bruno Neuhamer, to artysta wizualny, rysownik, ilustrator i rzeźbiarz. Zrealizował m.in. murale z wizerunkami Kory, Czesława Niemena i Roberta Brylewskiego. Tworzy na granicy różnych dyscyplin sztuk wizualnych. Wierzy w moc obrazu, walczy o autonomię wytwarzanych przez siebie form w czasach nadprodukcji. Tak mówi o projekcie: „Zatrzymałem się na tym jednym małym zdjęciu. Było inne. Posiadanie takiej fotografii oznacza, że system, w którym funkcjonujesz uważa cię za zagrożenie. Jan Lityński robił co trzeba. Dziś to wiemy. Wówczas jednak był traktowany jak przestępca. Procedura jest jednakowa dla wszystkich: dla złodziei i oszustów, zabójców, dilerów… i rewolucjonistów. Moment, w którym powstaje takie zdjęcie, jest wyjątkowy – dookreśla bowiem ono twoje relacje z otoczeniem. Przestajesz być niezauważalny. To wpływa na życie. Na resztę życia. Wiem, bo sam mam taki”.

–Jan Lityński był człowiekiem prawym, niezłomnym i przyzwoitym, bez którego nie byłoby wolnej Polski – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – Przez całe swoje życie walczył i stosował się do uniwersalnych i ponadczasowych wartości. Wola jest poniekąd symbolem transformacji w pigułce, dlatego zdecydowaliśmy, że jest idealnym miejscem, aby upamiętnić tak wielkiego i zasłużonego dla narodu Polaka – dodaje. Chciałbym, aby mural Bruno Neuhamera, przypominał nam, że przyzwoitość i uczciwość, nawet w samotności, w zderzeniu z machiną opresji, mają głęboki sens – mówi Krzysztof Mikołajewski, dyrektor Wolskiego Centrum Kultury.

Po zakończeniu pierwszej części uroczystości organizatorzy zapraszają do Amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 o godz. 17:00 na drugą część wydarzenia: debatę „Wolność kocham i rozumiem”, koncert Jazz Bandu Młynarski/Masecki oraz występ Volnego Choru z Białorusi. W trakcie wydarzenia – wyłącznie w Warszawie – odbędzie się prapremiera książki autorstwa Jana Lityńskiego „Ucieczka do wolności” (wydawnictwo „Znak”) – oficjalna premiera 29 września 2021 roku.

Program wydarzenia „Wolność kocham i rozumiem: Jan Lityński i Komitet Obrony Robotników”:

Część I

Data i miejsce: 26 września, skrzyżowanie ulicy Towarowej i al. „Solidarności”(Ogrodowa 67)

15:00 – 15.30 - odsłonięcie muralu Jana Lityńskiego autorstwa Bruno Neuhamera, przemówienia zaproszonych gości

15:30 - koncert Jacka Kleyffa i Nasty Niakrasavej

16:00 - zakończenie części pierwszej uroczystości.

Część II

Data i miejsce: 26 września, Amfiteatr WCK w Parku Sowińskiego, ul. Elekcyjna 17

17:05 – 17:45 - DEBATA „Wolność kocham i rozumiem” z udziałem zaproszonych gości, prowadzenie: Jacek Fedorowicz. W debacie udział potwierdzili: Bronisław Komorowski, Agnieszka Holland, Adam Michnik, Danuta Stołecka Seweryn Blumsztajn, Beata Moskal-Słaniewska

Odczytanie listu Jacka Bocheńskiego

18:00 – 19:10 - koncert Jazz Bandu Młynarski/Masecki

19:10 – 19:20 - odczytanie listu „Do przyjaciół Białorusinów” – list działaczy „Solidarności” i więźniów politycznych (tekst autorstwa Jana Lityńskiego)

19:20 – 19:30 - „Mury” Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Volnego Chor