Bardzo ucieszył nas artykuł „Studenckie papiery” w numerze 44. POLITYKI, jednak we wstępie, przed zasadniczym tekstem Marty Sztokfisz, nie zawiera on istotnych informacji na temat konferencji, która jest przyczynkiem do napisania tego artykułu. Otóż: Ogólnopolska Konferencja Naukowa nosiła tytuł: „Tygodnik studencki »itd« – pismo młodej inteligencji w PRL”.