Dom w zmianie. Nowy „Salon”

Numer poświęcony renowacji zabytkowej architektury w Polsce – z przeznaczeniem na mieszkania, hotele, apartamentowce, showroomy. Już od 15 grudnia w sprzedaży.

W tym numerze piszemy o miłośnikach willi, dworów i pałaców z minionych epok. Pokazujemy, jakie marzenia i ambicje stoją za inwestycjami w zniszczone budynki. Jak nowi gospodarze pozwalają w nich wybrzmieć własnej osobowości. Ale też o tym, że twórczo interpretowana tradycja może prowadzić do naprawdę nowatorskich rozwiązań, o czym przekonuje nas projekt domu pod Krakowem, „zapatrzony” w małopolską chatę podcieniową. Z drugiej strony, w świecie coraz bardziej pogłębiających się nierówności społecznych, nad przepaścią klimatyczną, z coraz bardziej dramatyczną wędrówką ludów, trudno pominąć fakt, że dom nie wszystkim jest pisany. Czasem to szałas w zimnym lesie, a czasem wysłużony kamper, w którym mieści się dorobek życia. „Dom w zmianie” to nie zawsze konieczność, a coraz częściej – wybór. Człowiek co prawda od zawsze starał się pogodzić pragnienie podróżowania z bezpieczeństwem gniazda. Dzisiaj jednak wyraźniej niż kiedykolwiek daje o sobie znać plemię nomadów, które przyswoiło koncepcję płynności życia. Przemijalność i ciągłe zmiany są tutaj traktowane jako norma. Przedstawiamy najciekawsze projekty mobilnych domów z całego świata. Zainteresowanie nimi rośnie. Czy to może być przyszłość wielu z nas?

Małgorzata Tomczyk

Redaktor prowadząca

W najnowszym numerze „Salonu”:

Pokazujemy różne sposoby odnawiania wnętrz z backgroundem historycznym i prezentujemy produkty ze współczesnej oferty firm z branży DESIGN, które nawiązują do historycznych wzorów, ale wykonane są we współczesnych technologiach, mają klasę i szlachetność nie do podrobienia.

MIASTA SZCZĘŚLIWE - jak je projektować

Miasta są przyszłością, to w nich już dziś mieszka większość ludności świata. Wedle szacunkowych danych WHO w 2050 r. będzie je zamieszkiwało około 66% globalnej populacji. Paradoksalnie jednak w krajach najbardziej rozwiniętych obserwujemy postępującą ucieczkę z miast, bowiem są one obarczone licznymi wadami.

Rozmowa na wyłączność dla Salonu Polityki z autorem książki "Miasta szczęśliwe", Kanadyjczykiem Charlesem Montgomery.

Pisarz, dziennikarz i aktywista miejski zmierzy się z pytaniami o rozwiązania urbanistyczne, także w Polsce, które mogą zapewnić dobrostan mieszkańcom.

DOMY WĘDROWNE

Wszyscy jesteśmy nomadami. Człowiek zawsze starał się pogodzić pragnienie podróżowania z bezpieczeństwem rodzinnego gniazda. Dzisiaj wyraźniej niż kiedykolwiek daje o sobie znać "plemię", które przyswoiło koncepcję płynności stylu życia. Dla tych ludzi przemijalność i ciągła zmiana są normą w różnych aspektach życia: pracy, związkach, miejscu zamieszkania i wreszcie domu/ gniazda. Przestrzenie mieszkalne stopniowo przestają być „stałymi” aktywami na rzecz bardziej elastycznych i tymczasowych konfiguracji, dostosowanych do potrzeb, etapów życia. Przyjrzymy się nowym koncepcjom domów mobilnych: pływających, na kółkach, nawet na jednośladzie. Inspirujące przykłady z całego świata.

SUPERSALONE, czyli niedawna specjalna edycja targów i festiwalu designu w Mediolanie

Jak pandemia ukształtowała nową formułę wystawiennictwa, która stawia na: bezpieczeństwo, ekologię/ zrównoważony rozwój, recykling, multimedia, storytelling i mobilność.

Co nowego w projektowaniu przedmiotów do domu – wpływy lat 70., inspiracje modowe i lifestylowe, sensualność, naturalne kolory.