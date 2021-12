W fotoreportażu „Życie codzienne w stanie wojennym” (Na własne oczy, POLITYKA 50) jedno ze zdjęć przypomniało mi wieczór 12 grudnia 1981 r., kiedy to wraz z grupą nauczycieli przyjechaliśmy do Warszawy na wycieczkę do kina Relax, aby obejrzeć film prod. USA „Przeminęło z wiatrem”. Autokar był zaparkowany na parkingu przed Pałacem Kultury i Nauki.