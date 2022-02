Gazeta Daniela

Daniel Passent nie żyje. Miał 83 lata. Chorował od dawna, ale był z nami do ostatnich tygodni, brał udział w zdalnych kolegiach, pisał cotygodniowe felietony, blogi, prowadził niedzielne audycje w TOK FM, nagrywał dla polityki.pl fascynujące rozmowy z córką Agatą. Sądziliśmy, że i tym razem to tylko przerwa na leczenie, że wróci ze szpitala do redakcji i czytelników; ale nie, już nie znalazł sił – zmarł 14 lutego, w poniedziałek, dokładnie na tydzień przed jubileuszem 65-lecia „Polityki”, który miał być i Jego świętem.