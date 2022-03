Przeczytałem niedawno artykuł Katarzyny Czarneckiej „Chłopaki też płaczą” (POLITYKA 42/21) traktujący o depresji u mężczyzn. Jest on dla mnie ważny zarówno zawodowo – pracuję jako psycholog i spotykam mężczyzn, którzy prezentują opisany przez autorkę styl umniejszania problemów. Jak i prywatnie – sam doświadczyłem tego, jak bardzo człowiek może zakłamywać rzeczywistość, by nie dopuścić do siebie faktu „że sobie nie radzi”.