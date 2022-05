Po publikacji felietonu Sławomira Mizerskiego „Lepiej, żeby nie mieli lepiej” (POLITYKA 20) do naszej redakcji wpłynęło pismo z Kancelarii Premiera RP Mateusza Morawieckiego z żądaniem sprostowania informacji, że „prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki do tej pory nie zwrócił się do Unii Europejskiej z wnioskiem o finansową pomoc dla uchodźców z Ukrainy, przybywających do Polski”.