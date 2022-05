Z życia sfer

Sytuacja życiowa i materialna Polaków się pogarsza, ale premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że Polacy wciąż mają w Polsce lepiej niż uchodźcy z Ukrainy.

„Nieprawdą jest, że Ukraińcy mają lepszy dostęp do wielu usług publicznych, np. w zakresie edukacji, zdrowia czy rynku pracy”, uspokaja. Zdaniem ministra Dworczyka informacje o rzekomych przywilejach przebywających w Polsce uchodźców to fake newsy, „celowe, zaplanowane działania obliczone na skłócenie Polaków i Ukraińców”.

Premier robi, co może, żeby uchodźcy nie mieli w Polsce lepiej niż Polacy, dlatego do tej pory nie zwrócił się do UE z prośbą o finansową pomoc dla tych uchodźców.