65. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień“, 16-24 września 2022

Festiwal "Warszawska Jesień" to największy i najstarszy festiwal muzyki współczesnej oraz jeden z najważniejszych festiwali muzyki nowej na świecie. Festiwal określany jest często "świadkiem historii". Pierwsza jego edycja odbyła się w październiku 1956 roku, a wydarzenie do dziś jest realizowane niemal bez przerw.

– to hasło tegorocznej, 65. Warszawskiej Jesieni. Działamy zespołowo, jednoczymy siły wykonawcze, programowe i organizacyjne. Połączenia budują – na przekór inżynierii społecznych podziałów. Jesteśmy z Ukrainą i jej artystami. Prezentujemy muzykę nieobojętną na zmagania z przynoszonymi zarówno przez wielkie procesy, jak i przez codzienność trudami życia i samotnością.



ZESPOŁOWOŚĆ / SPOŁECZNOŚĆ / TOŻSAMOŚĆ

Blisko dwadzieścia formacji kameralnych z całego świata, wśród nich: Bastarda, European Workshop for Contemporary Music, NFM Orkiestra Leopoldinum, BIT20, Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble (uhonorowana w zeszłym roku Nagrodą Muzyczną Fundacji Ernsta von Siemensa), Ensemble for New Music Tallinn, Talea Ensemble, Schallfeld Ensemble, Tempo Reale, Kwartludium, Chopin University Modern Ensemble, proMODERN, NeoQuartet, Hob-beats Percussion Group, Kwadrofonik, Radical Polish Arkestra, Match Match Ensemble i Ulysses Percussion Ensemble (z udziałem muzyków Les Percussions de Strasbourg), duet Peter Evans i Sam Pluta oraz formacja Teatru Bezdomnych. Ale to nie wszystko…

ZESPOŁY WIELKIE – SYMFONIKA WRACA

Po dwóch latach przerwy – pełna symfonika. Na inauguracji – orkiestry Sinfonia Varsovia i Orkiestra Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca w kompletnym cyklu Gérarda Griseya Les Espaces acoustiques, zaś na koncercie finałowym – Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej (z solistami) pod kierunkiem Vimbayia Kaziboniego z polskim prawykonaniem Tre Quadri Francesco Filideiego oraz trzema prawykonaniami utworów na orkiestrę i media elektroniczne Sama Pluty, Ally Zagaykevych i Rafała Ryterskiego.



TWÓRCY MUZYKI

Kompozytorki i kompozytorzy, autorki i autorzy obecni swoimi utworami na tegorocznej Warszawskiej Jesieni: James A.-McEwan, Katarina Aleksić, Georges Aperghis, Rafał Augustyn, Bastarda, Franck Bedrossian, Michael Beil, Oscar Bettison, Pierluigi Billone, James Black, Wojciech Błażejczyk, Jeffrey Arlo Brown, Corelius Cardew, Krzysztof Cybulski, Henrik Denerin, Szábolcs Esztényi, Peter Evans, Lucas Fagin, Francesco Filidei, Bohdana Frolyak, Gérard Grisey, Aleksandra Gryka, Kararina Gryvul, Georg Friedrich Haas, Hashtag Ensemble, Paweł Hendrich, Sarah Hennies, Sofia Jernberg, Pierre Jodlowski, Dominik Karski, Malika Kishino, Yair Klartag, Anna Korsun, Aleksander Kościów, Martyna Kosecka, Andrzej Krzanowski, David Lang, George E. Lewis, Liljana Matičevska, Hugo Morales Murguía, Sarah Nemtsov, Olga Neuwirth, Sam Pluta, Żaneta Rydzewska, Rafał Ryterski, Scanner (Robin Rimbaud), Bohdan Sehin, Kazimierz Serocki, Tomasz Sikorski, Michał Silski, Alvin Singleton, Jacek Sotomski, Anna Sowa, Miroslav Srnka, Tomasz Strojecki, Marco Stroppa, Lubawa Sydorenko, Monika Szpyrka, Paweł Szymański, Ewa Trębacz, Agnieszka Widlarz, Sławomir Wojciechowski, Krzysztof Wołek, Wolna Kooperatywa Jesiennego Maratonu, Iannis Xenakis, Arash Yazdani, Mioko Yokoyama, Artur Zagajewski, Alla Zagaykevych i Agata Zubel.



DYRYGENCI I SOLIŚCI

Wśród obecnych na Festiwalu dyrygentów i kierowników muzycznych: James Baker, Rüdiger Bohn, Szymon Bywalec, Christian Danowicz, Leonhard Garms, Christian Karlsen, Vimbayi Kaziboni, Lilianna Krych, Julia Kurzydlak, Rémi Schwartz, Arash Yazdani i Hubert Zemler. W partiach solowych wystąpią m.in.: Maciej Frąckiewicz, Gośka Isphording, Adam Kośmieja, Leszek Lorent, Rafał Łuc, Michał Sławecki, Małgorzata Walentynowicz, Artur Zagajewski i Rafał Zalech.



MIARA LICZB

36 wydarzeń muzycznych, 26 prawykonań, 18 utworów zamówionych przez Festiwal oraz inne instytucje polskie i zagraniczne. W programie dzieła 67 kompozytorek i kompozytorów, w tym 28 polskich lub mających związki z Polską.



KRAJE, KULTURY I WSPÓLNOTY

Obok twórczości kompozytorek i kompozytorów z Polski i krajów zachodnioeuropejskich – Północ: Ensemble for New Music Tallinn, w muzyce Henrika Denerina i koncercie norweskiego zespołu BIT20; – Wschód sąsiedzki i dalszy: postaci muzyki ukraińskiej, muzyka kompozytorek japońskich: Maliki Kishino i Mioko Yokoyamy; – Południe bliższe i dalsze: Miroslav Srnka, Francesco Filidei, Pierluigi Billone, Marco Stroppa, James Alexandropoulos-McEwan i zespół Tempo Reale; – obie Ameryki: utwory Sama Pluty, Alvina Singletona i Lucasa Fagina, Talea Ensemble, dyrygent koncertu finałowego – Vimbayi Kaziboni. Także kolejni twórcy z wielu innych krajów świata, w międzykulturowym i międzykontynentalnym trawersie, który przynosi mnogość muzycznych znaków, narracji i idei.

UKRAINA

Obecna ze szczególnym respektem dla kompozytorskiego wysiłku podjętego w czasie brutalnej wojny Putina z narodem i kulturą Ukrainy. Utwory: Katariny Gryvul, Anny Korsun, Lubawy Sydorenko, Bohdana Sehina, Bohdany Frolyak i Ally Zagaykevych.



FOCUS: RAFAŁ AUGUSTYN, FRANCESCO FILIDEI, GÉRARD GRISEY I SAM PLUTA

Jesieni uwaga specjalna dla: Rafała Augustyna – w spektaklu muzycznym Verbalia III w wykonaniu Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble i sekstetu wokalnego proModern; Francesco Filideiego – w wielkim rozrachunku z formułą koncertu fortepianowego, wspólnym zamówieniu Warszawskiej Jesieni, festiwalu Milano Musica i Casa da Música w Porto; Gérarda Grisey’a – w blisko półtoragodzinnym spektakularnym wykonaniu całości Les Espaces acoustiques przez dwie orkiestry (Sinfonia Varsovia, Orkiestra Muzyki Nowej) i solistów, wśród nich Rafała Zalecha; Sama Pluty – amerykańskiego kompozytora i improwizatora, obecnego na Warszawskiej Jesieni Klubowo w duecie z Peterem Evansem, na koncercie finałowym – w utworze na orkiestrę i media elektroniczne.

NIE TYLKO KONCERTY

Obok koncertów wydarzenia o innej dramaturgii: Strefa Dialogu – Maraton Kameralistów – ponad pięciogodzinny metakoncert w ATM Studio, Die Stadt ohne Juden Olgi Neuwirth – muzyka do archiwalnego filmu wykonywana przez norweski zespół BIT20, monografia akordeonowych Reliefów Andrzeja Krzanowskiego w interpretacji Macieja Frąckiewicza z udziałem perkusisty Leszka Lorenta, utwory Corneliusa Cardew i Davida Langa w wykonaniu Teatru Bezdomnych, Match Match Ensemble i Radical Polish Arkestra pod dyrekcją Lilianny Krych i kierownictwem muzycznym Huberta Zemlera; drugi rok na Festiwalu: InSitu/City – wydarzenia w przestrzeni publicznej – muzyka w podwórzach kamienic ulicy Stalowej na Pradze Północ, w relacji do architektonicznych detali magicznych miejsc życia małych warszawskich społeczności. Kuratorka – Ania Karpowicz; Strunofonia 3.0 Wojciecha Błażejczyka – instalacja w Państwowym Muzeum Etnograficznym; spotkania z kompozytorkami, kompozytorami i wykonawcami oraz warsztaty kompozytorskie.



SPOJRZENIA WSTECZ – REFERENCJE

Wśród przypominanych dzieł i postaci: Gérard Grisey – cykl Les Espaces acoustiques, Andrzej Krzanowski – Reliefy z akordeonem, Kazimierz Serocki – Continuum powstałe dla zespołu Les Percussions de Strasbourg prezentowane przez młodych muzyków z Ulysses Percussion Ensemble z udziałem solisty legendarnego strasburskiego zespołu, polskie prawykonanie Intersections Tomasza Sikorskiego na cztery perkusje, Iannisa Xenakisa Jalons i dwie części z Plejad – Métaux i Peaux oraz dwa rozdziały z The Great Learning Corneliusa Cardew.



WYDARZENIA SZCZEGÓLNIE SPOŁECZNOŚCIOWE

Wspomniane już: koncert-performance z utworami Corneliusa Cardew i Davida Langa, Strefa Dialogu – Maraton Kameralistów, działania InSitu/City na ulicy Stalowej, muzyka Olgi Neuwirth do zaginionego przez lata filmu Die Stadt ohne Juden z 1924 roku, odnalezionego i zrekonstruowanego w roku 2015. Profetyczne dzieło o Żydach jako obciążonych odpowiedzialnością za kryzys w utopijnym kraju. Dzisiejsze ostrzeżenie przez społeczną stygmatyzacją i wykluczeniem.



WARSZAWSKA JESIEŃ KLUBOWO

Kolejny rok w klubie Pardon, To Tu. Zjawiska o różnych kulturowych rodowodach, zaskakujące podobieństwami, wzajemną dialogicznością i żywotnością. Wystąpią: Krzysztof Cybulski, Sam Pluta, Peter Evans, Sofia Jernberg i Scanner (Robin Rimbaud).

MAŁA WARSZAWSKA JESIEŃ

Jak pisze Anna Kierkosz, kuratorka adresowanej do najmłodszego odbiorcy Małej Warszawskiej Jesieni, 12. edycja tego Festiwalu oznacza różne połączenia muzyki współczesnej z innymi dziedzinami, a w szczególności: sztukami wizualnymi (malarstwo abstrakcyjne, malarstwo performatywne, instalacja), teatrem (także lalkowym i teatrem ruchu), tańcem, improwizacją i muzyką tradycyjną. By ostatecznie zmierzać ku muzyce, która utożsamia się z emocjami; poprzez którą można kolejne emocje przeżywać. A kształtując program tegorocznego festiwalu z myślą o najmłodszym słuchaczu staramy się też zainspirować go do odnajdywania i budowania wszelkich pozytywnych i kreatywnych połączeń, nie tylko muzycznych: bo to jedna z ważniejszych kompetencji współczesności i przyszłości.



WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Wśród nich: słuchowiska Radia Kapitał, spektal Finnegans Wake z muzyką Wojciecha Blecharza, prezentowany przez wrocławski Teatr Polski w Podziemiu oraz promocja portalu o Andrzeju Krzanowskim zorganizowana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne.



POŁĄCZENIA STOSOWANE

Zamówienia kompozytorskie – sfinansowane dzięki środkom Warszawskiej Jesieni, Instytutu Adama Mickiewicza, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Filharmonii Narodowej, Festiwalu Milano Musica i Casa da Música w Porto, Festiwalu Transit, Stowarzyszenia Kompozytorów Duńskich i KODA kultur oraz sieci festiwali Ulysses. Organizacja – w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, Instytutem Adama Mickiewicza, Polskim Wydawnictwem Muzycznym i Państwowym Muzeum Etnograficznym oraz we współpracy z Filharmonią Narodową i Programem 2 Polskiego Radia. Finansowanie – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miasto stołeczne Warszawa, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Związek Artystów Wykonawców STOART, Austriackie Forum Kultury, Instytut Francuski w Polsce, fundusz EOG i fundusze norweskie, europejskiej sieci Ulysses zrzeszającej instytucje kultury w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” oraz kolejni sponsorzy. Wszystkim bardzo dziękujemy!



NA ŻYWO I NA ŁĄCZACH

Odchodzimy od streamingów pod presją okoliczności od Festiwalu niezależnych. Liczymy na spotkania na żywo – w połączeniach jak najbardziej bezpośrednich. Pośrednio zaś na łączach dzięki audycjom Festiwalowego Radia Internetowego, naszej stronie internetowej, na Facebooku i Instagramie, a także dzięki transmisjom i audycjom na antenie Programu 2 Polskiego Radia.



SACRUM PROFANUM

Łączymy się z Festiwalem Sacrum Profanum. Obu naszym festiwalom chodzi o to samo: artystyczną i kulturową przytomność wobec zmieniającego się świata. Zmieniającego się na lepsze - dzięki ludzkiej kreatywności. Ale także ku gorszemu - kiedy brakuje rozeznania, poczucia współodpowiedzialności i gotowości do przeciwdziałania. Sacrum Profanum ma 20 lat. Tegoroczna odsłona krakowskiego festiwalu porusza temat gatunków zagrożonych wyginięciem w różnorakim rozumieniu tego procesu. Powiększamy więc wspólną przestrzeń oddziaływania zarówno tematycznie, jak i w kalendarzu, zapraszając na wydarzenia obu festiwali w złożeniu trwające od 2 do 24 września - z kilkudniową przerwą dla zebrania myśli i odnowy sił.



OLGIERD PISARENKO

Tegoroczną Warszawską Jesień poświęcamy pamięci zmarłego 22 lipca 2022 roku Olgierda Pisarenki, który współtworzył Festiwal przez dwadzieścia lat zarówno jako członek komisji programowej, jak i – przez osiem lat – jako jej przewodniczący.



ZAPRASZAMY

– na wspólne słuchanie wydarzeń 65. Warszawskiej Jesieni. Łączmy się w nowej muzyce i dzięki niej.



Jerzy Kornowicz

Dyrektor Festiwalu

Więcej informacji i program Festiwalu: warszawska-jesien.art.pl