Sprostowanie

W związku z opublikowaniem w dniu 7 września 2022 r. artykułu „Kurs na górę lodową”, autorstwa Anety Kyzioł (POLITYKA 37), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje:

• nieprawda, że „Ministerstwo Kultury dorzuciło 1 mln zł do budowy nowej siedziby” Teatru Muzycznego w Poznaniu, gdyż wkład MKiDN wynosił 110 mln zł;

• nieprawda, że posłanka Jadwiga Emilewicz została powołana do rady programowej teatru z powodu włączenia teatru do instytucji współprowadzonych przez MKiDN – były to decyzje niezależne.

ANNA PAWŁOWSKA-POJAWA, DYREKTOR CENTRUM INFORMACYJNEGO MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO