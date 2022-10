16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, 7-21 października 2022

Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego po raz pierwszy został zorganizowany w 1935 roku. Dziś jest najstarszym istniejącym i jednym z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie, jest jedną z najważniejszych polskich marek kulturalnych. Do Poznania przyjeżdżają najlepsi młodzi skrzypkowie reprezentujący kraje niemal wszystkich kontynentów.

Konkurs potrwa od 7 do 21 października 2022 roku w Poznaniu. W tym roku do udziału zgłosiło się ponad 220 muzyków z 30 krajów. Po eliminacjach zakwalifikowano 41 uczestników, wśród których znalazło się prawie 2 razy więcej kobiet niż mężczyzn. Do Poznania przyjadą obywatele Niemiec, USA, Korei Południowej, Chin, Japonii, a także reprezentanci Austrii, Niderlandów, Francji, Kazachstanu, Szwajcarii, Singapuru i Polski (7 osób). Najmłodszy z uczestników Konkursu ma 16 lat, a najstarszy 29.

Przesłuchania i koncerty konkursowe odbywają się w jednej z najpiękniejszych sal koncertowych Europy o uznanej akustyce – w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gwiazdą koncertu inauguracyjnego w dniu 7 października będzie laureatka poprzedniej edycji MKS – Gruzinka, Veriko Tchumburidze. Zagra z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Boreyki.

Po przesłuchaniach I etapu (8-11.10), do kolejnego zakwalifikuje się 15 uczestników (12-16.10), a do trzeciego, finałowego – 6 (18-20.10).

Etap 1 – to przesłuchania uczestników Konkursu solo oraz z fortepianem.

Etap 2A – to recital z fortepianem, podczas którego zabrzmią sonaty skrzypcowe, utwory Karola Szymanowskiego i Henryka Wieniawskiego.

Etap 2B – uczestnicy Konkursu zaprezentują się z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus oraz wybitnych polskich altowiolistów, wykonując Sinfonię Concertante Es-dur

A. Mozarta. Orkiestrę poprowadzi Anna Duczmal-Mróz.

Etap 3 – finaliści wykonają koncerty skrzypcowe z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza.

Kandydatów będzie oceniać międzynarodowe jury złożone z osobowości muzycznych pod przewodnictwem znakomitych wiolinistów: Augustina Dumay oraz Daniela Stabrawy. Pula nagród w Konkursie wynosi 115 tysięcy euro. Zwycięstwo w Konkursie jest przepustką do międzynarodowej kariery.

W tym roku planowane są dwie uroczyste Gale Laureatów Konkursu – jedna w Poznaniu (21.10.), a druga w Warszawie, w Filharmonii Narodowej (23.10). Laureatka I nagrody na 13. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym, Agata Szymczewska, została tegoroczną ambasadorką Konkursu.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, jaką przeprowadziła z nią red. Dorota Szwarcman: Podkast POLITYKI Kultura na weekend.

Dzięki współczesnej technologii zmagania najlepszych na świecie skrzypków mogą śledzić melomani w każdym zakątku globu. Transmisje YouTube, a także media społecznościowe Wieniawski Society będą na bieżąco relacjonować przebieg Konkursu. Specjalne studio konkursowe będzie nadawać w języku polskim i angielskim. Ostatnia, 15. edycja Konkursu, przyciągnęła użytkowników z ponad 120 krajów świata, strona konkursowa odnotowała setki tysięcy odsłon, a kanał YouTube Wieniawski Society przyciągnął ponad milion melomanów.

Henryk Wieniawski był genialnym skrzypkiem, wirtuozem, obywatelem świata, pasjonującą indywidualnością o barwnej osobowości, uznanym pedagogiem. Jego kompozycje przetrwały próbę czasu i zajmują do dziś ważne miejsce w literaturze skrzypcowej i w repertuarach najwybitniejszych artystów na świecie. Twórczość Henryka Wieniawskiego nie traci na aktualności, jest wciąż żywa i atrakcyjna dla współczesnych artystów.

