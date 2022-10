Festiwal Unsound już 9-16 października w Krakowie

Ektoplazma to jedna z interpretacji tegorocznego motywu przewodniego, czyli „bubbles”.

Jest w niej trochę zabawy i celebracji, ale to także symbol gentryfikacji miasta, opowieść o tym, jak Kraków zmienił się przez ostatnie dwadzieścia lat. Na szczęście muzyka oraz towarzysząca jej energia nigdy się nie zatrzymują i nie przestają szukać nowych form wyrazu. Jak się objawią w tym roku? Przejdźmy zatem do szczegółów programowych Unsoundu 2022.

14 października w Łaźni Nowej wystąpią Shygirl - zaraz po premierze swojego debiutanckiego, długo wyczekiwanego albumu „Nymph” - na którym artystka porusza się pomiędzy hip-hopem, eksperymentalną muzyką klubową oraz R&B oraz katalońska piosenkarka i kompozytorka Marina Herlop, której ostatni eksperymentalno-popowy album ukazał się nakładem berlińskiej wytwórni PAN.

Z okazji unsoundowego jubileuszu w programie nie mogło zabraknąć osób związanych z festiwalem od dawna. Przed nami premiera Osmium najnowszego projektu Hildur Guðnadóttir, Sama Slatera oraz Jamesa Ginzburga z duetu Emptyset. Towarzyszyć im będzie Rully Shabara, wokalista zespołu Senyawa. Artyści zagrają na własnoręcznie wykonanych instrumentach. Posłuchamy także wspólnego występu polskiej kompozytorki i wiolonczelistki Resiny oraz pochodzącego z Paryża Aho Ssana, którzy po raz pierwszy spotkali się w ramach projektu „Weavings”. Na festiwalu odbędzie się światowa premiera ich najnowszego materiału zatytułowanego „Ego Death”. Ponadto, mieszkający w Londynie polski artysta Wojciech Rusin oraz Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble wykonają „Vitriolum” – utwory napisane na wydrukowane technologią 3D instrumenty dęte o podwójnym stroiku oraz inspirowane tradycją muzyczną Karpat. Wszystko zaprojektowane specjalnie na Unsound. Z kolei Piotr Kurek razem z artystą wizualnym Francesciem Marrellim oraz przedstawicielami i przedstawicielkami warszawskiej sceny jazz/impro zaprezentuje „Smartwoods”. Kolumbijska twórczyni Lucrecia Dalt zagra kompozycje z najnowszego krążka zatytułowanego „¡Ay!”, na którym latynoskie gatunki, takie jak bolero i salsa, zostały zestawione z eksperymentalną estetyką i wątkami s-f.

Na Unsoundzie nie zabraknie różnych odmian rapu. Do Krakowa przyjedzie amerykański duet 700 Bliss (którego twórczyniami są Moor Mother i DJ Haram), pochodzący z Manchesteru Blackhaine, Phelimuncasi z Durbanu (związani z afrykańską wytwórnią Nyege Nyege) oraz ukraińska gwiazda Alyona Alyona.

Posłuchamy również: minimalowo–psychodeliczno-jazzowego zespołu Ghosted, składającego się z Orena Ambarchi, Johana Berthlinga i Andreasa Werliina; legendarnej, japońskiej artystki o pseudonimie Phew; amerykańsko-meksykańskiej Debit (wykorzystującej pochodzące z kultury Majów instrumenty dęte oraz uczenie maszynowe); projektu The Ephemeron Loop (za niedługo ukaże się nowa, zaskakująca płyta pt. „Psychonautic Escapism”, pełna dreampopu, noise’u i grindcore’u) oraz ukraińskiego artysty Nikolaienko, który w swojej muzyce wykorzystuje zapętlone taśmy magnetofonowe.

Podczas jubileuszowej edycji festiwalu pojawi się mocna reprezentacja muzyki klubowej: Two Shell, Loraine James oraz Yung Singh z Wielkiej Brytanii; Eris Drew (z nowym materiałem na żywo); DJ Swisha (działający w nowojorskim kolektywie Juke Bounce Werk); DJ Narciso (portugalska wytwórnia Principe); madikoptah (DJ-ka i aktywistka związana z wrocławsko-warszawskim kolektywem Regime Brigade); ukraińska DJ-ka Poly Chain; Lila Tirando A Violeta (urugwajska producentka mieszkająca w Meksyku), bela z Południowej Korei, egipski artysta ABADIR (premiera nowego perkusyjnego materiału), pochodząca z Malezji i pracująca w Bangkoku Wanton Witch, która zagra seta na żywo oraz warszawski producent zdekonstruowanej muzyki basowej KRENZ. W kolejnych ogłoszeniach programowych pojawi się jeszcze wiele nazwisk!

Festiwal zaprasza również do udziału w programie dyskusyjnym, niezwykle ważnej części festiwalu Unsound. W jego ramach znalazło się niemal czterdzieści spotkań, dyskusji, prezentacji, warsztatów i nie tylko, całość jest bezpłatna i potrwa przez 6 dni. Festiwal wraz z publicznością zajmie się tegorocznym tematem „Bubbles”, przyglądając się m.in bańkom geopolitycznym, społecznym i twórczym. O swoich najnowszych książkach opowiedzą: muzykolog Michael Spitzer (autor „The Musical Human: A History of Life on Earth”), artysta i badacz Mark Wright (autor „Listening After Nature – Field Recording, Ecology, Critical Practise”), Joanna Walsh (autorka publikacji „Girl Online - A User Manual” o kobiecym doświadczeniu funkcjonowania w sieci); muzyk Paul Purgas (tematem jego wystąpienia będą hinduskie eksperymentalne studia muzyczne z lat 60. XX wieku); Wojciech Rusin (spekulatywny wykład o nieistniejącej słowiańskiej społeczności) oraz Agata Pyzik (polska krytyczka i dziennikarka poprowadzi spotkanie o niedawno wydanych w Polsce pamiętnikach osób LGBTQ+). Na Unsound wraca także maraton filmowy (pierwszy raz zorganizowany 12 lat temu), w tym roku kuratorowany przez brytyjski duet Jigoku.

Tygodniowe i weekendowe karnety są już wyprzedane, ale cały czas dostępne są pojedyncze bilety na większość wydarzeń. Uwaga: imprezy otwierające i zamykające festiwal, a także niektóre z popołudniowych koncertów odbywają się w kameralnych miejscach – w związku z tym nie są objęte karnetem i wymagają zakupu dodatkowego biletu. Bilety dostępne na going.pl

PEŁEN LINEUP

1988 & Tonfa (PL) / 700 Bliss (Moor Mother, DJ Haram) (US) / ABADIR (EG/DE) / Aho Ssan & Resina present: Ego Death (FR/PL) / Ale Hop (PU/DE) / Aleksander Wnuk (PL) / Alyona Alyona (UA) / Amazondotcom (US) / aya b2b CCL (UK/CA) / Bakblivv (PL) / Batu (UK) / bela (KR) / Blackhaine (UK) / Bored Lord b2b Ariel Zetina (US) / Chino (PL) / Coby Sey (UK) / CZN (IT/PT) / Debit (MX) / Deli Girls (US) / Diana Azzuz b2b Rina Priduvalova (UA) / DJ Narciso (PT) / DJ Python (US) / DJ SWISHA (US) / DJ Tobzy (NG) / DJ Travella (TZ) / Eltron b2b Charlie (PL) / Eris Drew - live & direct A/V with Jeisson Drenth (US/NL) / EXPAT (Mykki Blanco & Sam Acevedo) (US) / Facheroia (UA/PL) / felicita (UK) / FOQL (PL) / Ghosted (Oren Ambarchi, Johan Berthling, Andreas Werliin) (AU/SE/DE) / Heinali (UA) / hermeneia (PL) / Jacek Sienkiewcz (PL) / Kali Malone presents: Does Spring Hide Its Joy with Lucy Railton & Stephen O'Malley with visuals by Nika Milano (US/SE/FR/UK/MX/VZ) / Kode9 presents: Escapology (UK) / Kode9 b2b Tim Reaper (UK) / KRENZ (PL) / Ksawery Wójciński (PL) / LCY b2b Lee Gamble (UK) / Lila Tirando a Violeta (UY) / Loraine James (UK) / Lucrecia Dalt (CO) / Lydian Dunbar (AU) / madikoptah (PL) / Manuka Honey (UK) / Marina Herlop (ES) / Martyna Basta (PL) / naaljos ljom (NO) / Nikolaienko (UA) / Nkisi (CO/BE) / Objekt b2b Monster (DE/PL) / OK Williams (UK) / Olivia (PL) / Osmium (Hildur Guðnadóttir, Sam Slater, James Ginzburg, Rully Shabara) (IS/UK/DE/ID) / Paszka (PL) / Perila & Pavel Milyakov (DE/RU) / Perila (DE/RU) / Phelimuncasi (SA) / Phew (JP) / Pimpon (PL) / Piotr Kurek presents: Smartwoods with visuals by Francesco Marrello (PL/IT) / pole presents: Tempus with visuals by Rainer Kohlberger (DE) / Poly Chain (UA) / Raja Kirik (ID/LT) / Robin Fox presents: TRIPTYCH (AU) / shjva (UA) / Shygirl (UK) / Slikback x Weirdcore present: VOID (KE/UK) / Slim Soledad (BZ) / Sofie Birch & Antonina Nowacka present: Languoria (DK/PL) / Space Afrika (UK) / The Ephemeron Loop (UK) / Tom Boogizm (UK) / Two Shell (UK) / Ursula Sereghy (CZ) / Vigro Deep (ZA) / VTSS b2b Crystallmess (PL/FR) / Wanton Witch (TH/MY) / Wojciech Rusin & Spółdzielnia contemporary ensemble present: Vitriolum (UK/PL) / Yung Singh (UK)