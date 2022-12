„Dzieje kultury w wolnej Polsce. 30 lat Paszportów POLITYKI" w sprzedaży od 7 grudnia

Najważniejsze zjawiska, najgorętsze spory, najsławniejsze postaci ostatnich 30 lat w polskiej kulturze.

W środę 7 grudnia, równolegle z ogłoszeniem nominacji do 30. edycji Paszportów POLITYKI w 50. numerze tygodnika „Polityka”, w sprzedaży pojawi się także specjalne wydanie Niezbędnika Inteligenta „Dzieje kultury w wolnej Polsce. 30 lat Paszportów POLITYKI”. Przy okazji jubileuszu Paszportów POLITYKI, jednej z najważniejszych nagród kulturalnych w Polsce, opowiadamy o tym, jak przez ostatnie 30 lat zmieniała się polska kultura i jaką rolę odegrali w niej nasi laureaci.

Przedstawiamy najważniejsze zjawiska, najgorętsze spory, najgłośniejsze skandale, najsławniejsze postaci. Od „Psów” do „Wiedźmina”. Od Tokarczuk do Podsiadły. Od Nosowskiej do Ogrodnika. Od „Wojny polsko-ruskiej” do wojny o „Tęczę”. Od Adasia Miauczyńskiego do Jeża Jerzego.

Redaktorem wydania jest Bartek Chaciński, kierownik działu kultury „Polityki”, redaktorką prowadzącą Katarzyna Czarnecka, a wśród autorów, oprócz dziennikarzy „Polityki”, są m.in: Olga Drenda, Rafał Księżyk, Renata Lis, Michał R. Wiśniewski i Marcin Zwierzchowski, a także laureaci Paszportów POLITYKI: Łukasz Orbitowski, Małgorzata Rejmer i Marcin Wicha.

Niezbędnik „Dzieje kultury w wolnej Polsce. 30 lat Paszportów POLITYKI" ukaże się w dobrych punktach sprzedaży prasy oraz na sklep.polityka.pl.

OD REDAKCJI:

Nagradzamy ich za to, co już osiągnęli, wierząc, że dzieła największe stworzą w dającej się przewidzieć przyszłości” – pisał o laureatach Paszportów POLI­TYKI Zdzisław Pietrasik. Ta wiara znala­zła odzwierciedlenie w rzeczywistości – to w znacz­nej mierze oni tworzyli kulturę po przełomie, w wol­nej już Polsce, której nasze nagrody są niemal rów­nolatkami. O tym właśnie opowiadamy w tym wy­daniu „Niezbędnika”.

Co przez te trzy dekady widziały Paszporty? Dwa Noble (Wisława Szymborska, 1996, i Olga Tokar­czuk, 2018), kilka Oscarów, sukcesy o kilkumiliono­wym zasięgu, spektakularne porażki. Wielkie deba­ty i uliczne protesty. Kolejki do kas i niszczenie dzieł sztuki. 12 ministrów kultury. Powstanie wielkich instytutów kulturalnych (PISF, FINA, IAM, Instytut Książki itd.) i programów dofinansowania, a póź­niej ich polityczne kryzysy. Przelotne mody i trwałe zmiany. Wielkie polityczne zawirowania i osobiste dramaty artystów. Odkrywaną na nowo lokalność i tożsamość – narodową, społeczną i seksualną. Wy­cieczki w przyszłość i powroty do przeszłości.

Da się w tym okresie zamknąć także to, co zapo­wiadał Zdzisław Pietrasik: największe zwroty karie­ry wybitnych artystek i artystów, którzy z debiutan­tów stali się ikonami, punktami odniesienia na kul­turalnej mapie.

Tę wielowątkową historię opowiadają państwu dziennikarze działu kultury POLITYKI, lecz przede wszystkim bohaterowie Paszportów. Ci, których na­gradzaliśmy „dowodami osobowości”, jak je nazy­wał Zdzisław Pietrasik. Ci, którym do rubryki „znaki szczególne” wpisywaliśmy hasło „talent”.

Zapraszamy do wspólnej podróży. I na 30. edy­cję Paszportów – 17 stycznia 2023 r.